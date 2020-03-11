Мнение: Состояние постоянного изумления

11.03.2020, 8:57, Разное

Посмотрев, что творится, министр энергетики Новак сообщил, что сотрудничество с ОПЕК+ еще возможно.

По всей видимости, когда успех станет совсем оглушительным, придется в срочном порядке заключать с Саудовской Аравией Минск, Астану и Брестский мир в одном флаконе. Электорату скажут, что саудиты дрогнули и припозли на коленях, эксперты будут пренебрежительно говорить о тупых арабах и о феноменальных способностях отечественных руководителей.

За скобками останется вопрос — а что это было и зачем вы это сделали. Цены и курс, понятно, останутся на новых рубежах, уровень жизни опустится в очередную яму, никаких объяснений власть давать не станет.

Ничего нового. Всё по Салтыкову-Щедрину: "Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления."

Источник: Эль Мюрид



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