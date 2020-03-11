Мексиканский полицейский рискнул жизнью и спас россиянина от обстрела

11.03.2020, 8:48, Разное

Мексиканский полицейский ценой своего здоровья спас россиянина от обстрела. При попытке остановить преступника он получил ранения, сообщает телеканал «360».

Как рассказали в Министерстве общественной безопасности Мехико, ЧП случилось в столице Мексики, когда 50-летний уроженец России ехал в такси. Злоумышленник открыл огонь по машине, едва автомобиль остановился на светофоре. Полицейский подбежал к стрелку и попытался заставить его опустить пистолет, но тот дважды выстрелил в правоохранителя и скрылся на мотоцикле.



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