Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил экстренную посадку в Красноярском крае

11.03.2020, 8:31, Новости дня

Вертолет Ми-8, на борту которого находились более 20 вахтовиков, совершил экстренную посадку в Красноярском крае.

«Борт авиакомпании «Скол» следовал из Красноярска в Юрубчен. Из-за сработавшего датчика технической неисправности он совершил экстренную посадку в аэропорту Черемшанка. Пострадавших нет», – передает источник ТАСС.

Он уточнил, что посадка прошла благополучно. Всего на борту был 21 человек, они летели в поселок вахтовиков Восточно-Сибирской нефтегазовой компании.

В январе источник в экстренных службах сообщил, что вертолет Ми-8 компании «Красавиа» совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя в Красноярском крае. На борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа, пострадавших нет. 



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