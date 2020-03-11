Беспроводные наушники Montblanc MB 01 оценены в 600 долларов

11.03.2020, 8:30, Разное

Беспроводные наушники Montblanc MB 01 от известного производителя предметов роскоши оценены в 600 долларов или 42 тыс. рублей. Создатели обещают до 20 часов беспрерывной работы на одном заряде со всеми включёнными функциями.

Montblanc MB 01 являются не совсем обычными наушниками накладного типа, у которых отсутствует привычный 3,5-мм разъём. Для связи с источником звука используется беспроводное подключение Bluetooth 5.0, а за чистоту передаваемых данных отвечает технология Qualcomm aptX. Именно благодаря этому Montblanc MB 01 позиционируются как наушники с передовым качеством воспроизведения звука.

По части дополнительных программных новшеств Montblanc MB 01 смогут порадовать системой шумоподавления окружающей среды. Реализовано и взаимодействие с голосовым помощником Google Assistant. Оно осуществляется с помощью небольших органов управления на внешней стороне наушников. Подзаряжается устройство с помощью разъёма USB-Type C. Приобрести Montblanc MB 01 можно в трёх цветах: светло-сером, коричневом и чёрном.