Видео с новым Google Pixel 4a рассекретило его особенности до анонса

11.03.2020, 8:20, Разное

Недавно на просторах интернета появились «живые» снимки бюджетного мобильного аппарата Pixel 4a от Google. Теперь сетевые источники обнародовали видео с готовящейся к анонсу новинкой, раскрывающее ее технические особенности.

Google Pixel 4a базируется на процессоре Snapdragon 730, объединяющем восемь ядер Kryo 470 с частотой до 2,2 ГГц. За графику будет отвечать контроллер Adreno 618. В смартфоне заявлены 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ, а также аккумулятор на 3080 мА•ч, порт USB Type-C, стандартный разъем для наушников, два слота для SIM-карт и Wi-Fi пятого поколения. Из коробки девайс получит Android 10.

Бюджетник от Google, представленный на новом видео, получил 5,81-дюймовый экран Full HD+, имеющий частоту обновления в 60 Гц. «Фронталка» на 8 Мп вмонтирована в отверстие, расположенное в левом верхнем углу дисплея. Основная камера наделена всего одним модулем на 12 Мп, и заявлено наличие светодиодной вспышки. На тыльной стенке модели Pixel 4a предусмотрен дактилоскопический сканер.