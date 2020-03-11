Байден стал лидером праймериз демократов в четвертом штате

11.03.2020, 8:28, Новости дня

Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на первичных выборах Демократической партии в штате Айдахо, свидетельствует подсчет газеты The New York Times.

По ее оценкам, Байден набирает в Айдахо более 48%, обогнав своего главного соперника сенатора Берни Сандерса, который набирает 42,5%. Эти цифры отражают данные, поступившие с 80% участков, передает ТАСС. 

Ранее Байден одержал победу на первичных выборах Демократической партии в штатах Миссисипи и Миссури. 

В среду праймериз проходят в шести американских штатах. Байден победил в четырех из них. Исход голосования пока не решен в Вашингтоне и Северной Дакоте. По их результатам будут распределены голоса 352 делегатов, которые на общем партийном съезде в ноябре выберут единого кандидата в президенты от Демократической партии.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Байден побеждает на праймериз в США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / В «Лужниках» опровергли инцидент с попавшим в слив бассейна ребенком

18.02 / Приговор экс-полковнику Захарченко остается в силе

13.02 / Умер известный футбольный судья Валерий Бутенко

22.02 / Итальянские полицейские провели обыски в номерах российских биатлонистов и их тренера

10.02 / «Проблема не во вмешательстве» — NI рассказал, как не дать России стать великой державой

26.02 / «Интер» хочет приобрести Обамеянга

27.02 / «Он остается источником вдохновения для многих». США и ЕС призвали Россию расследовать убийство Немцова

13.01 / Орден «За заслуги перед отечеством» третьей степени», врученный Пуговкину, продали на аукционе

12.01 / Госдеп раскрыл дальнейшую стратегию США против Ирана

25.02 / Стерлитамакский таксист помирился с набросившейся на него пассажиркой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика