Нефть подорожала в ожидании мер по поддержке экономики США

11.03.2020, 8:28, Новости дня

Цены на нефть растут утром в среду в ожидании стимулирующих мер по поддержке экономики США, однако на настроения участников рынка влияет неопределенность из-за сроков и масштабов этих мер.

Во вторник Белый дом и Конгресс обсуждали меры по поддержке США и снижения налоговой нагрузки на граждан. Однако детали и сроки объявления этих мер пока неизвестны, и одни эти шаги, говорят эксперты, вряд ли смогут изменить ситуацию на рынках, передает «Интерфакс».

На этом фоне перешли к росту цены на золото, и вновь стала снижаться доходность 10-летних Treasury. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 2,2%.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE дорожают на 3% – до 38,34 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов WTI увеличивалась на 3,3% – до 35,5 долларов за баррель, по данным на 5.30 мск. Однако затем замедлила рост – до 34,8 доллара за баррель (+1,2%).

Ранее сообщалось, что утром в среду цена барреля нефти WTI выросла более чем на 3%.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. После этого цены на черное золото начали резко снижаться, обрушились и фондовые рынки в разных странах.

Президент Владимир Путин заявлял, что цены на нефть меняются, вместе с ними курс нацвалюты и биржи, однако РФ пройдет все это достойно, экономика страны будет укрепляться.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему резко падают курс рубля и цены на нефть.