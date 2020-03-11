Достиг уровня «Вечноживой» еще до помещения в мавзолей — Соцсети обсуждают поправку об обнулении президентских сроков Путина

11.03.2020, 8:22, Новости дня

10 марта Госдума России поддержала поправку об обнулении президентских сроков президента Владимира Путина.

С предложением обнулить президентские сроки Путина или полностью убрать из конституции ограничения количества сроков сегодня же утром выступила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. Позже в Госдуме Путин выступил против полного исключения из конституции нормы об ограничении количества президентских сроков, но поддержал обнуление своих сроков при условии, что Конституционный суд РФ признает такую поправку не противоречащей основному закону. Обнуление сроков позволит Путину переизбраться в третий раз подряд после внесения изменений в конституцию РФ.

Соцсети не оставили без внимания это событие. «ГОРДОН» собрал самые интересные комментарии.

Встав с колен пробили дно Posted by Юрий Мельников on Teisipäev, 10. märts 2020

«А пока мы с вами тут плюшками балуемся, в России Путину обнулили все его предыдущие сроки на посту президента РФ, разрешили баллотироваться вновь и забыли закрепить в новой конституции Эрэфии право первой ночи у Путина по отношению к любой паре россиян, заключающих брак. Но последнее еще можно исправить. Тем более, что это может сделать та же Валентина Терешкова, которая и внесла правку по обнулению. Интересно: а это так на нее повлияли полеты в космос или просто природа решила жестоко пошутить с ее сознанием? В любом случае россиянчеги молчат и принимают все как норму», – отметил бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза.

А пока мы с вами тут плюшками балуемся в России Путину обнулили все его предыдущие сроки на посту президента РФ,… Posted by Borislav Bereza on Teisipäev, 10. märts 2020

«В Украине сменилось шесть президентов и более десятка премьеров. В РФ выросло несколько поколений, которые знают только Путина. Сегодня Госдума фактически утвердила Путина в качестве пожизненного президента. Недоработка. Надо было голосовать за возвращение монархии», – поделилась мнением народный депутат от парламентской фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

В Україні за роки незалежності змінилося 6 президентів і більше дюжини прем‘єрів. В РФ виросло кілька поколінь, які… Posted by Iryna Gerashchenko on Teisipäev, 10. märts 2020

«Путин со своей шайкой продолжают издеваться над остатками российского закона и своими гражданами. Кто-то из них радуется, что их царь, уже официально, теперь будет править вечно. А тем, у кого еще осталась совесть, опять не хватит смелости, чтобы выйти на улицы», – написал украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов.

Путин со своей шайкой продолжают издеваться над остатками российского закона и своими гражданами. Кто-то из них … Posted by Oleg Sentsov on Teisipäev, 10. märts 2020

«Изменение конституции – эта очередная «многоходовочка», которую сам же Путин и запустил в середине января. Изначально он подавал ее под соусом «изменения, важные для развития России как правового и социального государства». Теперь же, после того, как выяснились все подробности этой «реформы», ее цели можно сформулировать так: Путин стремится зацементировать свою власть и максимально ограничить действие международного права в России. Например, возможные решения международных судов по аннексии Крыма и развязыванию войны в Донбассе», – считает журналист, экс-главред «Экономической правды», автор проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец.

🧟‍♂️ Путин навсегда 🇷🇺Владимир Путин (скорее всего) останется президентом России на ближайшие 16 лет (к тому времени… Posted by Лямец Сергей on Teisipäev, 10. märts 2020

«А Путин такой молодой и юный октябрь впереди. В России только что, по сути, произошел конституционный переворот. Госдума поддержала поправку в конституцию по обнулению президентских сроков, и теперь Путин сможет спокойно избраться на следующий президентский срок. А теперь следите за руками: дальше Кремль примет постановление о запрете проведения любых публичных мероприятий в связи с коронавирусом и таким образом Путин легитимизирует себя навсегда. Вот именно поэтому мы не можем играть в игры с Россией и пытаться «сойтись посередине». Потому что вся политика России – это только кидать, кидать и еще раз кидать. Иначе они не умеют», – заявил нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

А Путин такой молодой и юный октябрь впереди. В России только что, по сути, произошел конституционный переворот. Госдума поддержала поправку в Конституцию про обнулению президентских сроков и теперь Путин сможет спокойно избраться на следующий президентский термин. А теперь следите за руками: дальше Кремль примет постановление о запрете проведения любых публичных мероприятий в связи с коронавирусом и таким образом Путин легитимизирует себя навсегда. Вот именно поэтому мы не можем играть в игры с Россией и пытаться «сойтись посередине». Потому что ВСЯ политика России — это только кидать, кидать и еще раз кидать. Иначе они не умеют. Но Наш раздумывает о воде в Крым, сдаче Донбасса и мире с агрессором. Чудеса просто. Posted by Олексій Гончаренко on Teisipäev, 10. märts 2020

«Теперь у Путина ограничители сугубо биологические», – отметил главный редактор издания «Новое время» Виталий Сыч.

Теперь у Путина ограничители сугубо биологические Posted by Vitalii Sych on Teisipäev, 10. märts 2020

«Вся эта неприличная возня с конституцией РФ затевалась ради одного момента – двух новых сроков Путина», – считает российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков.

То есть вся эта неприличная возня с Конституцией затевалась ради одного сегодняшнего момента: двух новых сроков Путина…. Posted by Дмитрий Гудков on Teisipäev, 10. märts 2020

«Сегодня официально Владимир Путин по решению Госдумы получил право стать пожизненным президентом Российской Федерации. Это, в принципе, и так ясно читалось – бывший офицер КГБ демократию презирает. Это значит, что политика России останется неизменной. Политических рисков для Путина быть не может, он на престоле уже несменяемый, ведь оппозиции в РФ нет. А значит, Путин продолжит без всяких рисков свою политику – продолжит войну против Украины, продолжит подрывать изнутри Молдову и Грузию, продолжит другие необъявленные войны», – написал главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Россия продолжит войну в Украине до смерти Путина. Потому что потеря власти Путину даже теоретически не грозит, и он… Posted by Юрий Бутусов on Teisipäev, 10. märts 2020

«Ну, фсьо. Саседская госдура решила, что Путина можно выбирать верховным Путиным всея раскафедераски неограниченное количество раз. Так чтоо теперь Путин достиг уровня «Вечноживой» еще до помещения в мавзолей, превзойдя своего «папередника» на позиции «Вечноживого», ныне место в зиккурате – том самом мавзолее занимающего. Кстати, на дворе нынче 2020 год, год до столетия с великоисторического момента преставления на позицию «Вечноживого» этого самого «папередника». Не дотерпел до соточки», – юморит блогер Игорь Барышев.

Ну, фсьо. Саседская госдура решила, что путина можно выбирать верховным путином всея раскафедераски неограниченное… Posted by Igor Baryshev on Teisipäev, 10. märts 2020

«Какими правители остаются в истории. Ярослав Мудрый, Иван Грозный, Владимир Вечный», – отметил российский писатель Сергей Лойко.

КАКИМИ ПРАВИТЕЛИ ОСТАЮТСЯ в ИСТОРИИ.Ярослав МудрыйИван ГрозныйВладимир ВЕЧНЫЙ Posted by Sergei Loiko on Teisipäev, 10. märts 2020

«Парад шуток продолжается. «Терешкова в космосе была, ограничений президентских сроков не видела», – иронизирует российский писатель, публицист Виктор Шендерович.