На дне океана обнаружена странная хламидийная «бомба»

11.03.2020, 8:21, Разное

Бактерии хламидии как правило обитают в телах некоторых животных, а также в телах людей, у которых они вызывают различные половые заболевания.

Обнаруженные новые хламидии это официально первый случай, когда хламидии оказались способны жить вне тела "хозяина" и один из редких случаев когда в целом бактерии не паразитируют внутри кого-то, а живут как автономные организмы.

Открытие было сделано группой ученых из Университета Упсалы (Швеция) и Университета Бергена (Норвегия), которые отправились изучить скопление гидротермальных источников под названием Замок Локи, расположенное между Гренландией и Норвегией на глубине более 2 км (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Замок Локи. Фото: Centre for Geobiology, Bergen, Norway, by R.B. Pedersen

Чтобы изучить химический состав донных отложений, ученые взяли пробы рядом с Замком Локи и для них было совершенно неожиданным найти в них сразу несколько новых хламидий.

Ученые называют свою находку "кладом", но многие комментаторы уже обозвали ее "хламидийной бомбой" и поинтересовались, не могут ли эти новые придонные хламидии представлять опасность для человека. Но увы, об этом в научном докладе ничего не сказано.

"Открытие этого расширенного разнообразия в глубоководных морских отложениях было довольно удивительным, потому что никто из нас не ожидал обнаружить в них хламидии. Все предыдущие исследования указывают на то, что хламидиям для выживания необходим организм хозяина, но там в донных отложениях просто нет никаких организмов, которые могли бы стать для них хозяевами", — утверждает исследователь Тайс Эттема из Университета Уппсалы.

Болезнь, которую вызывают у людей хламидии, называется хламидиоз, и это одно из самых известных венерических заболеваний у человека. Также хламидии паразитируют в телах коров, кур, овец, свиней и коал.

Исследовательская группа до сих пор не разобралась с тем, как классифицировать эти хламидии, но собранные образцы указывают на существование десятков новых штаммов или даже новых видов бактерий.

"Мы нашли широкое разнообразие новых хламидий, возможно уже более ста, и пока сложно сказать, являются ли это разные виды или один вид с небольшими различиями. Но уже можно сказать, что найденные хламидии лишь отдаленно связаны с теми, которые паразитируют в теле человека", — говорит Эттема.

"Они разделяют общую родословную, которая восходит к нескольким сотням миллионов лет назад, может быть даже более миллиарда лет назад".

Еще одной неожиданностью оказалось, что выявив новые хламидии и попробовав размножить их в лабораторных условиях, ученые потерпели поражение. Это предполагает, что придонные хламидии возможно все-таки каким-то образом связаны с другими организмами, даже микроскопическими, а не являются реально автономными. Но пока это лишь гипотеза.