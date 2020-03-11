Обвиняют чупакабру: В Мексике мужчину убило загадочное животное

11.03.2020, 8:01, Разное

Из-за загадочной гибели мужчины местные жители объединились и уже заставили городского управляющего временно закрыть все школы, пока зверь не будет пойман.

Трагедия произошла 1 марта 2020 года, когда было найдено тело 56-летнего Мельчора Ансельмо Дельгадо, который работал таксистом. Накануне у Дельгадо был выходной и он решил поехать проверить свой летний домик, который находится в курортном городе Валье-де-Браво, на берегу озера Авандаро в центральной части Мексики.

Когда Дельгадо не вернулся оттуда в положенный час, его семья поехала его искать и первым делом они наткнулись на изорванную в клочья куртку Дельгадо, валяющуюся на земле. Вскоре после этого они нашли растерзанный труп самого Дельгадо.

Тело Мельчора Ансельмо Дельгадо. Фото: Cuartoscuro

На теле мужчины было найдено множество колото-рваных ран, которые предположительно нанесло какое-то животное с помощью зубов и когтей. Местная полиция уже подтвердила, что Дельгадо не убили из огнестрельного оружия или на его теле не было порезов от ножа. Все указывало на смерть от нападения плотоядного зверя, но какого именно, пока никто не смог определить (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

По одной версии на Дельгадо напала стая бродячих собак. В декабре 2012 и январе 2013 года в этом районе были найдены растерзанные тела четырех человек, смерть которых тогда тоже списали на бродячих собак.

Однако родственники Дельгадо уверяют, что раны на его теле были совсем не похожи на раны от нападения собак. В том числе колото-рваные раны от когтей были очень глубокими (7 см в глубину!), у собак нет таких больших и настолько острых когтей, даже у крупных собак.

Специально приглашенный эксперт подтвердил, что раны и правда не похожи на собачьи и предположил, что тут поработало куда более крупное животное, чем собака, волк или койот. По его версии раны скорее похожи на следы от нападения льва, тигра или иного крупного кошачьего.

Местные жители винят таинственную чупакабру

Откуда в центре Мексики могло взяться такое животное, никто не знает. Из крупных диких кошачьих на территории Мексики встречается лишь ягуар и пума. Пума куда мельче, чем лев или тигр, и ее когти не оставят ран в 7 см глубиной. К тому же пумы крайне редко нападают на людей, не говоря уже о том, чтобы убивать их. Что касается ягуаров, то они живут лишь в прибрежных регионах Мексики, где густые тропические леса, и даже там встречаются редко и не представляют опасности для людей.

Предполагается, что Дельгадо мог задрать тигр или лев сбежавший из цирка или частного зверинца, хотя заявления о подобном пока так и не поступали. Тем временем обеспокоенный мэр Валье-де-Браво под давлением общественности велел закрыть все 13 городских школ, пока опасный хищник не будет пойман и обезврежен.

Несмотря на то, что следователи по каким-то причинам еще не сделали анализ ДНК веществ, найденных в тканях жертвы, отряды из полицейских, военных и охотников уже начали прочесывать местные леса.

Тем временем среди местных жителей начала ходить версия о том, что на Дельгадо напал не лев и не собаки, а та самая чупакабра. Некоторые из них уверяют, что спустя пару дней после убийства Дельгадо они слышали неподалеку странный рев, которые они не смогли опознать. Они также не верят официальным заключениям правительственных экспертов и считают, что те все скроют, даже если выяснится, что Дельгадо и правда убила чупакабра.

Многие очевидцы из разных стран, видевшие чупакабру в предыдущие годы, описывали наличие у нее длинных и острых когтей. Этими когтями чупакабра могла нанести очень глубокие раны, если бы напала на человека.