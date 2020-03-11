История Брук Гринберг, которая в 20 лет выглядела не старше четырех

11.03.2020, 8:21, Разное

Тело человека до сих пор хранит множество тайн, которых мы не понимаем. Эта история началась 8 января 1993 года, когда супруги Говард и Мелани Гринберг приехали в клинику Синай в Балтиморе, штат Мэриленд, потому что у беременной Мелани начались боли в животе.

Мелани была лишь на 36 неделе беременности и до родов был еще целый месяц, но тем ни менее было решено делать кесарево, жизнь младенца была в опасности.

Девочка на свет появилась весом всего 1840 грамм, к тому же у нее было несколько аномалий в головном мозге, однако ни одна из них не представляла угрозы для жизни. В остальном ребенок казался физически совершенно здоровым.

Новорожденной дали имя Брук и вскоре ее уже было разрешено увезти домой, где ее ждали две старшие сестры. Последующие четыре года умственное развитие Брук шло очень медленно, но физически она мало чем отличалась от других детей ее возраста .

Здоровье ее правда оставляло желать лучшего. В какой-то момент у девочки диагностировали сразу семь язв в желудке, которые возникли внезапно и непонятно откуда и заросли вскоре сами по себе. Потом у Брук стали время от времени происходить нервные припадки, а чуть позднее она пережила настоящий инсульт. При этом мозг ее не пострадал, это заверили врачи.

Когда Брук исполнилось 4 года, она внезапно впала в комаподобное состояние, которое также можно было принять за летаргический сон. Девочка пробыла в нем целых 14 дней, а потом очнулась и снова начала вести себя как раньше. Врачи подозревали, что это случилось из-за опухоли в мозгу, но тщательное обследование снова не выявило никаких аномалий.

Когда Брук исполнилось 5 лет, ее родители с тревогой впервые заметили, что она ничуть не выросла по сравнению с прошлым годом. Ее рост и пропорции тела оставались в точности такими же, как и в 4 года. Тоже самое было и в 6 лет, и в 7 и далее…

Шли годы, но Брук нисколько не менялась внешне и ее умственное развитие оставалось все на том же уровне, какой был у нее в 4 года. С учетом заторможенности общего умственного развития Брук, она соответствовала примерно уровню годовалого ребенка.

Единственное, что росло в ее теле, были ногти на пальцах и волосы на голове. Девочку начали водить по врачам, ей даже делали анализ ДНК, в котором проверили ее гены и хромосомы, но он не выявил никаких известных отклонений. Было похоже, что ребенок словно по мановению волшебной палочки полностью застыл на всех уровнях.

Загадочную болезнь Брук Гринберг называли просто "Синдром Икс", потому что с годами врачи так и не приблизились к его разгадке. Брук выглядела на 4 года и вела себя как годовалый малыш и в 10 лет и в 16 и в 20 лет.

Даже в 20 лет у нее все еще были зубы 4-летнего ребенка, она носила памперс, не могла говорить и могла лишь ползать, но не стоять или ходить. Ее везде носили на руках или возили в коляске.

Брук могла улыбаться, плакать, показывала другие эмоции, могла показать знаками, что хочет есть или хочет игрушку, но не более. Ей давали множество разных лекарств, в том числе гормоны роста, но ничего не помогало.

Когда о девочке начали писать в газетах по всему миру, Брук стали приглашать для обследования в самые престижные больницы, но и там врачи не могли понять, что с ней происходит.

После 16 лет у Брук стали все чаще возникать сложности со здоровьем. К 20 годам она могла дышать и есть лишь через трубку и за ней требовался уход 24 часа в сутки. 24 октября 2013 года у Брук развилась тяжелая легочная недостаточность и она умерла.

За семь лет, прошедших после ее смерти, врачи сумели выявить по всему миру лишь еще несколько похожих случаев "Синдрома Икс", который позже был переименован в Синдром неотенического комплекса (Neotenic complex syndrome).