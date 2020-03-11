Календарь: 11 марта — День частного охранника

11.03.2020, 8:21, Новости дня

Сегодня отмечают свой профессиональный праздник сотрудники охранных агентств и частные детективы нашей страны.

Эта профессия во все времена была очень востребована. В ХХI веке, чтобы оградить себя от грабителей и злоумышленников, многие государственные и правительственные деятели, представители шоу-бизнеса и прочие вип-персоны окружают себя частной охраной.

День сотрудников частных охранных предприятий датируется 11 марта, поскольку в этот день в 1992 году в России был принят закон «О частной детективной и охранной деятельности». На сегодняшний день ЧОП обеспечивают безопасность более полумиллиона объектов нашей страны. В штате охранных организаций числятся более 700 тысяч сотрудников.

Значительную часть охранников составляют бывшие сотрудники органов внутренних дел и органов госбезопасности, а также отставные военнослужащие.

11 марта считают своим праздничным днем и частные детективы. Так в России называются люди, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и получившие лицензии на осуществление детективной (сыскной) деятельности. Согласно закону частный детектив может предоставлять несколько видов услуг: собирать сведения по гражданским и уголовным делам; изучать рынок и собирать информацию для деловых переговоров и предупреждения недобросовестной конкуренции; выяснять биографические данные о гражданах с их согласия; разыскивать без вести пропавших, а также потерянное имущество.

К празднующим сегодня присоединяются также телохранители. Эта профессия пока не имеет официального статуса, но давно существует в нашей стране. Сейчас в России более 8 тысяч телохранителей работают на постоянной основе.

Еще праздник 11 марта:

День работника органов наркоконтроля России.

События дня:

106 г. — китаец Цай Лун получил бумагу из волокон бамбука.

1302 г. — согласно Шекспиру в этот день были обручены Ромео и Джульетта.

1564 г. – в Москве вышла первая точно датированная русская печатная книга — «Апостол» Ивана Федорова.

1931 г. — в СССР введён физкультурный комплекс ГТО («Готов к труду и обороне»).

1985 г. — на внеочередном Пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачёв был избран Генеральным секретарем ЦК КПСС.

Именинники:

Анна, Иван, Петр, Сергей.

Родились:

Георгий Юматов (1926 – 1997 гг.) – советский актер.

Мария Аронова (1972 г.) — российская актриса театра и кино, телеведущая.

Дидье Дрогба (1978 г.) — экс-футболист сборной Кот-д’Ивуара и лондонского «Челси».