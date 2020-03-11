Байден отменил митинг в Огайо в связи с опасностью вспышки коронавируса

11.03.2020, 8:12, Новости дня

Джо Байден, претендующий на выдвижение кандидатом от Демократической партии на участие в президентских выборах, отменил встречу со сторонниками в Кливленде, штат Огайо «в соответствии с указаниями должностных лиц и из соображений предосторожности». Об этом говорится в заявлении Кейт Бедингфилд, заместителя руководителя предвыборного штаба Байдена, распространенном днем во вторник.

Митинг должен был состояться в Кливленде во вторник вечером.

Как пишет Reuters, отмена митинга связана с опасениями относительно распространения вспышки коронавируса Covid-19 на территории США.

«Мы будем продолжать консультироваться с руководителями органов общественного здравоохранения и с указаниями, издаваемыми органами общественного здравоохранения, и объявим о дальнейших мероприятиях в ближайшие дни. Вице-президент Байден благодарит всех своих сторонников, которые хотели быть с нами в Кливленде сегодня вечером», — говорится в заявлении.