Байден нанес серию новых поражений Сандерсу

11.03.2020, 8:02, Новости дня

Джо Байден победил на праймериз Демократической партии в Мичигане, получив в свой актив ключевой штат, который придал импульс кандидату-мятежнику Берни Сандерсу четыре года назад.

Победа бывшего вице-президента в Мичигане, а также в Миссури и Миссисипи, нанесла серьезный удар по Сандерсу, который отчаянно пытается активизировать свою увядающую кампанию.

Сандерс все еще может совершить рывок, когда станут известны результаты голосования в Айдахо, Северной Дакоте и штате Вашингтон. Но в этих штатах на кон поставлено меньше делегатов партийного съезда, чем в Миссисипи, Миссури и Мичигане, где убедительные результаты Байдена показали его популярность среди избирателей из рабочего класса и афроамериканцев, которые имеют огромное значение для победы в борьбе за официальное выдвижение кандидатом от Демократической партии.

Голосование стало драматическим поворотом судьбы для Байдена, чья кампания, казалось, находилась на грани краха всего две недели назад.

Сандерс открыл сезон праймериз и кокусов хорошими результатами в Айове, Нью-Гэмпшире и Неваде, но затем Байден отыгрался в Южной Каролине и закрепил свой успех неожиданной разгромной победой в «супервторник» на прошлой неделе.

Сандерс надеялся взять реванш в Мичигане, где его победа четыре года назад придала ему большой вес в противостоянии на праймериз с Хиллари Клинтон.

Выступая на митинге в Филадельфии, Байден попросил сторонников Сандерса поддержать его усилия.

«Вы нужны нам, мы хотим вас, и в нашей кампании найдется место для каждого из вас. Я хочу поблагодарить Берни Сандерса и его сторонников за их неустанную энергию и энтузиазм, – сказал Байден. – У нас есть общая цель, и вместе мы победим Дональда Трампа».

Хотя борьба приобретает все более четкие очертания, кампании кандидатов столкнулись с новой неопределенностью в связи с опасениями по поводу коронавируса.

Сандерс и Байден внезапно отменили публичные мероприятия в Огайо, которые были запланированы на вечер вторника. Штаб Сандерса сообщил, что решения по всем будущим мероприятиям будут приниматься на индивидуальной основе, в то время как Байден отменил запланированную остановку во Флориде.

Национальный комитет Демократической партии также сообщил, что предстоящие в воскресенье дебаты между Сандерсом и Байденом пройдут без участия зрителей.

Голосование во вторник стало первым в нынешнем сезоне праймериз, когда выбор избирателей, фактически, сузился до двух человек – Сандерса и Байдена. Оно показало, что Сандерсу пока не удалось по-настоящему усилить свою привлекательность среди афроамериканцев, после поражений на Юге США в «супервторник». Тем временем Байден набирал обороты после победы в Южной Каролине.

Мичиган, который отправляет на съезд партии 125 делегатов, привлек к себе наибольшее внимание во вторник.

В 2016 году Трамп победил на всеобщих выборах в этом штате с перевесом лишь в 10 тысяч голосов. Наряду с Пенсильванией и Висконсином Мичиган стал одним из трех штатов, которые принесли Трампу преимущество в коллегии выборщиков, после того как Клинтон победила по числу поданных за нее голосов, однако в Мичигане разрыв между кандидатами был минимальным.