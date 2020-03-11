Александр Кокорин высказался о неопубликованном Ксенией Собчак интервью

11.03.2020, 8:07, Разное

Александр Кокорин высказался о том, почему его интервью, взятое Ксенией Собчак, до сих пор не опубликовано. Футболист дал его спустя некоторое время после выхода на свободу.
Недавно Александр Кокорин стал участником шоу в видеохостинге You-Tube, пообщавшись с ведущим Евгением Савиным. Спортсмен заметил, с тех пор, как он вышел на свободу, прошло уже немало времени, но два больших интервью, которые им были даны в тот период, всё ещё остались «на полке». Оба материала записаны Ксенией Собчак: первый — для её программы «Осторожно, Собчак!», а второй должны были транслировать на Первом канале в эфире «Док-Ток», где в качестве телеведущей также выступает экз-звезда реалити-шоу «Дом-2».


Александр Кокорин, он сожалеет, что интервью до сих пор остаются вне эфирной сетки. В них спортсмен откровенно рассказал, что с ним произошло, но, по собственному признанию, не знает, почему редакция программ до сих пор не транслирует отснятый материал, пишет New Inform.



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