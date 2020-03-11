«Эх! Потерял!» — Степаненко продолжает шутить о разводе с Петросяном

11.03.2020, 8:07, Разное

Сильно похудевшая Елена Степаненко стала звездой юмористического концерта «Ирония весны». Во время шоу артистка шутила о взаимоотношениях женщин с мужчинами и даже затронула тему своего развода с Евгением Петросяном.
В честь праздника 8 марта телеканал «Россия-1» приготовил юмористический концерт под названием «Ирония весны». Сильно похудевшая Елена Степаненко выступила перед публикой со своими юмористическими монологами. Она представила себя как красивую, талантливую, постройневшую артистку, которая к тому же сейчас не замужем. Юмористка сделала это в форме шутки. Звезда также упомянула о своем разводе с Евгением Петросяном.

«Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: «Эх! Потерял!» — шутила Степаненко.

Напомним, знаменитая пара рассталась после почти тридцати лет совместной жизни. Многие уверенны: основанием для развода стал тот факт, что Евгений Петросян закрутил роман со своей значительно младшей по возрасту ассистенткой. Сейчас экс-супруги находятся на стадии раздела имущества.

Стоит отметить, что на мероприятии также выступали такие популярные российские артисты, как Елена Воробей, Игорь Маменко, Сосо Павлиашвили и другие.



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