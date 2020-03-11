«Опасная провокация» — учения НАТО у российских границ напомнили CounterPunch немецкую «Барбароссу»

11.03.2020, 8:00, Новости дня

Крупнейшие за последние 25 лет учения США и НАТО в Европе призваны как оценить общую боеспособность блока, так и понять, насколько быстро войска могут выдвинуться к российской границе, пишет CouterPunch. Однако, как отмечает издание, ещё более инфернальным эти манёвры делает тот факт, что по времени они совпали с 75-летней годовщиной вторжения нацистской Германии в СССР — событием, о котором русские вряд ли забыли, что увеличивает вероятность реального конфликта.


Reuters

В этот самый момент со своего войскового транспорта в шести европейских странах высаживаются и рвутся к заранее подготовленным складам боеприпасов по всему континенту тысячи американских солдат, пишет CounterPunch.

Подобная суматоха говорит о начале «Защитника Европы — 2020» — крупнейших учений на территории Европы за последние 25 лет. Их цель заключается в том, чтобы понять, насколько быстро войска смогут добраться до российской границы, а также проверить боеготовность союзников США по НАТО.

Министр армии США Райан Маккарти отметил по этому поводу следующее: «Последние 18 лет конфликты поспособствовали возникновению мышечной памяти в области борьбы с повстанцами, однако наши мышцы атрофировались в других сферах. Теперь мы займёмся этими мышечными группами».

При этом, по словам командующего силами США в Европе генерала Тода Уолтерса, сам он выступает за «политическую гибкость в вопросе первого ядерного удара». Ранее, напоминает CounterPunch, США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Но самое инфернальное обстоятельство, от которого мурашки по коже ползут, таково: своего апогея учения достигнут в июне, в 75-летнюю годовщину операции «Барбаросса» — вторжения Германии в СССР в 1941 году, в результате которого погибло 27 миллионов человек. Россиянам 1930 года рождения в этом году исполняется 90 лет. Они помнят. Русское сердце и душа также этого не забыли. Начальник Генштаба РФ генерал Герасимов убеждён, что США готовятся к войне. Для атаки нужна всего лишь одна провокация», — считает издание.

«Народы мира пребывают в беспомощном неведении. А часы Судного дня тем временем отсчитывают ещё 20 секунд до полуночи», — подытоживает CounterPunch.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Guardian — Джонсон отказал Путину в нормализации двусторонних отношений

16.02 / У посольства США в Багдаде разорвались несколько ракет

19.02 / «Я не буду в день Революции достоинства разговаривать с Шарием». Ирина Геращенко покинула телеэфир после включения блогера. Видео

09.01 / Устроивший стрельбу в Забайкалье срочник обратился к родственникам погибших

13.01 / Пауэр — безрассудная политика Трампа делает США ненадёжным партнёром

21.02 / В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

26.02 / Мужчина в Киеве поджег себя возле офиса президента Зеленского

18.02 / Напавший на прихожан в московском храме объяснил, что «психанул»

16.02 / LCI — депутат от партии Макрона предложил «вышвырнуть» Павленского из Франции

21.02 / Пристава обвинили в халатности из-за самоубийстве сотрудника ФСИН в суде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика