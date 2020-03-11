Названы регионы с высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом

11.03.2020, 8:01, Новости дня

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по защите от клещей при посещении лесов, парков и дач в связи с их активизацией во многих регионах России.

Наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости клещевым энцефалитом являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный регионы, а из прилегающих к Московской области – Тверская и Ярославская области, сообщается на сайте ведомства.

При этом территория Москвы и Московской области является благополучной по заболеваемости. 

Эксперты предупреждают о необходимости уже сейчас задуматься о покупке одежды, которая не будет допускать заползания клещей через воротник. Так, необходимо приобрести рубашку или кофту, рукава которых будут укрепляться резинкой на запястьях. Заправлять кофту нужно в брюки, а концы брюк – в носки. Голову и шею также рекомендуется закрывать платком. 

Не стоит забывать и о различных спреях, которыми нужно обрабатывать одежду для дополнительной защиты. 

Роспотребнадзор отметил, что все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории, должны быть обязательно привиты.

«В Российской Федерации зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача», – говорится в сообщении. 

Особо стоит обратить внимание на симптомы укуса клеща. Это озноб, сильная головная боль, резкий подъем температуры до 38-39 градусов, тошнота и рвота, предупреждают в Роспотребнадзоре.

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