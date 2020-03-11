Новейший российский броневик впервые продали зарубежному заказчику

11.03.2020, 7:59, Новости дня

Новый российский многоцелевой бронеавтомобиль «ВПК-Урал», который еще проходит предварительные испытания, впервые поставлен зарубежному заказчику, сообщил гендиректор предприятия-разработчика данной техники «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий.

«Машина проходит предварительные испытания, более того – мы одну машину уже продали за рубеж. По требованию заказчика мы сделали ее чуть поменьше – с экипажем восемь человек», – передает РИА «Новости» слова Красовицкого.

Он отметил, что «ВПК-Урал» во многом унифицирована с другой разработкой компании – бронеавтомобилем «Атлет» (дальнейшее развитие многоцелевых бронированных машин 4х4), при этом «ВПК-Урал» дешевле этой перспективной модели.

«Очень большое внимание было уделено унификации. Если вы посмотрите на «Атлет» и «ВПК-Урал», то вы увидите, что переднюю дверь и заднюю можно поменять местами, также можно поменять лобовые окна – левое с правым. Все окна, которые стоят в бортах и дверях – они взаимозаменяемы. Более того, двери с «Атлета» можно переставить на «ВПК-Урал», причем все», – сказал Красовицкий.

Автомобиль весом 14,5 тонн рассчитан на 12 человек. Машина оснащена отечественным турбодизелем ЯМЗ-536, развивающим мощность 360 лошадиных сил. «ВПК-Урал» способен разгоняться до ста километров в час. Противоминная защита этого автомобиля может противостоять взрывному устройству, эквивалентному шести килограммам тротила.