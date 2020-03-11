Выходец из РФ пострадал во время ограбления в Мексике

11.03.2020, 7:59, Новости дня

В Мексике житель российского происхождения был ранен, когда его пытались ограбить, сообщили СМИ.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство общественной безопасности Мехико, вооруженный преступник пытался ограбить выходца из России, который находился в такси.

Сотрудникам полиции столицы Мексики удалось пресечь преступление, пострадавший мужчина с ранением щеки был доставлен в больницу.

Ранее суд приговорил избитого в Мексике россиянина к полутора годам в КПЗ.