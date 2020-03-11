Выходец из РФ пострадал во время ограбления в Мексике

11.03.2020, 7:59, Новости дня

В Мексике житель российского происхождения был ранен, когда его пытались ограбить, сообщили СМИ.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство общественной безопасности Мехико, вооруженный преступник пытался ограбить выходца из России, который находился в такси.

Сотрудникам полиции столицы Мексики удалось пресечь преступление, пострадавший мужчина с ранением щеки был доставлен в больницу.

Ранее суд приговорил избитого в Мексике россиянина к полутора годам в КПЗ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Ветер помог самолету British Airways побить рекорд Norwegian Air

24.01 / Напавшего с ножом на журналистов в Ставрополе отправили на принудительное лечение

21.02 / Смерть дочери-наркоманки и исчезновение мужа довели женщину до 350 килограммов

21.01 / Гаджеты: Изобретен метод генерации кислорода из лунной пыли (3 фото)

31.01 / «Левада»: каждый второй россиянин уверен, что поправки в Конституцию помогут Путину сохранить власть после 2024 года

06.02 / Вопрос дня: Как распознать фейковые фотографии?

01.02 / В России начали действовать новые правила увольнения

09.03 / Михаил Крутихин: «Начинается что-то вроде нефтяной войны»

27.01 / Автоновости: Новенький Audi RS Q8 за 17 млн рублей уже утопили в болоте

03.03 / Гончарук передал в Раду заявление об отставке, Зеленский предложил назначить премьером Шмыгаля – депутаты из «Слуги народа»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика