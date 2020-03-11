Мнение: Министерство обороны России о «Панцирях» в Идлибе

11.03.2020, 7:54, Разное

Министерство обороны России прокомментировало заявления Эрдогана о 8 уничтоженных в Идлибе "Панцирях".
Если коротко, то в минобороны заявили, что Эрдогана обманули и большая часть "Панцирей" вообще занимается прикрытием Дамаска, а в Идлибе работало 4 комплекса из них 2 получили повреждения и сейчас восстанавливаются.

«Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить восемь сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», не соответствуют действительности и являются более чем преувеличением. В Минобороны указали, что основные силы ПВО сирийских военных, включая «Панцири», «были и остаются сосредоточены» на прикрытии столицы Сирии.

«Подразделения сирийских вооружённых сил в районе зоны деэскалации «Идлиб» прикрывали всего четыре ЗРПК «Панцирь». В результате массированных атак турецких ударных БПЛА получили повреждения два сирийских ЗРПК "Панцирь". В настоящее время «завершается их восстановление»..

https://russian.rt.com/world/news/727162-minoborony-erdogan-idlib — цинк

Жалко, что не дали статистику по работе "Панцирей" в Идлибе.

Источник: Colonel Cassad



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