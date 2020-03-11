14-летняя алматинка две трети жизни борется с раком. Она печет печенье на продажу, а деньги копит на лечение

11.03.2020, 7:38, Новости дня

Карина Мингалеева живет в казахстанском Алматы, ей 14 лет. Уже почти 10 лет или две трети своей жизни девочка борется с раком. Ей пришлось перенести пересадку костного мозга, которая помогла, но недавно опухоль вернулась, и Карине предстоит еще немало процедур.

«Нам делали пересадку в 2011 году, и все это время мы лечились. Но в мае 2019 года у нас снова обнаружили опухоль, начались боли в тазу», – рассказывает Зарина Мингалеева, мать Карины.

Карина понимает, что ее родителям нелегко дается оплата дорогостоящих процедур и решила, что попытается помочь им скопить деньги на ее лечение в Израиле. Вот уже несколько месяцев девочка печет печенье на продажу, а вырученные деньги откладывает на лечение.

«Я еще пироги сначала пыталась печь. Но в первый раз получился не очень: не пропекся внутри до конца, – смеется Карина. – Но все вроде бы съели. А вот второй раз вроде был вкусный».

Рецепт для выпечки печенья восьмиклассница нашла в интернете, но немного изменила состав. Сейчас девушка печет уже далеко не первую сотню сладостей. Каждое печенье стоит 500 тенге,(1,3 доллара) и как признается сама Карина, у нее нет отбоя от заказов, особенно в преддверии праздников.

Сейчас для лечения в клинике в Израиле Карине не хватает около полумиллиона тенге – это примерно 1200 долларов. Неравнодушные люди уже помогли ей собрать 13 миллионов.

«Когда мама закинула в инстаграм, что я испекла печенье, я сначала как то нет… – признается девочка. – Но потом, когда сказали, что нужно еще деньги собирать на реабилитацию, я сказала: давайте я буду печь».

Карина говорит, что готова проходить любые процедуры, чтобы выздороветь. В интернете за ее отвагу девушку даже прозвали «солдатом Джейн» – в честь отважной героини одноименного фильма и из-за ее новой прически. С роскошными волосами Карине пришлось расстаться после химиотерапии.

«Я долго-долго сопративлялась. Но, когда они стали сильно выпадать, меня уговорили. В итоге мы их все таки состригли», – сетует девочка.

Буквально за несколько часов до съемок семье удалось собрать большую часть денег на лечение. А Карина через нашу съемочную группу пообещала отдать лишние средства людям с другими тяжелым заболеваниями и посоветовала всем детям и подросткам, которые, как она, ведут долгий и неравный бой с раком, не опускать руки и не сдаваться на полпути. Она говорит, что ее на борьбу вдохновил фильм «30 безумных желаний».

«Там у девочки тоже был рак, и у них была группа поддержки в больнице, – говорит юная пациента. – И учитель там дал им задание: чтобы они написали список того, что им нужно сделать за всю жизнь свою. И я решила тоже сделать такой список».

Карина очень хочет покататься на коньках и на сноуборде, выучить иврит, чтобы самой общаться с врачами, а также хочет начать играть на гитаре. В качестве будущей профессии она пока остановилась на журналистике и криминалистике.

«Я считаю, что она сильнее меня, например. У нее свой характер, – говорит о дочери Зарина Мингалеева. – Она никогда не жалуется, никогда не скажет, что у нее болит, даже при химии, когда она как шарик раздутая. Она не жалуется, а я могу разве сдаться или сказать «Все, я устала»?