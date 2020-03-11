Россиянам подсказали способы выехать из Италии

11.03.2020, 7:28, Новости дня

В посольстве РФ в Италии разъяснили, как соотечественникам передвигаться по Италии во время эпидемии коронавируса с учетом мер, принятых итальянским правительством.

Посольство РФ отмечает, всем, кто намеревается передвигаться по территории Италии, необходимо заполнить специальную форму, в которой указывается обоснование причины передвижения. Граждане России, желающие вернуться на родину, должны в качестве причины указать пункт «возвращение к месту проживания».

При этом в сообщении отмечается, что в вылете будет отказано тем соотечественниками, у кого есть вид на жительства в Италии или гражданство этой страны. Такое обстоятельство будет рассматривается как подтверждение постоянного проживания в Италии и «наличие регистрации по месту жительства в РФ не принимается в качестве основания для вылета».

«Иностранному гражданину предоставляется право вылететь на основании заявленного «возвращения к месту жительства» лишь в случае намерения переехать на постоянное место жительства за рубеж или к месту постоянного проживания за границей Италии», – передает РИА «Новости» заявление посольства.

В Италии в настоящее время зафиксированы более 10,1 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса, 1тыс.004 человека уже выздоровели, 631 скончались.

Ранее в среду Китай предложил Италии помощь в борьбе с коронавирусом.