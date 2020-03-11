Россиянам подсказали способы выехать из Италии

11.03.2020, 7:28, Новости дня

В посольстве РФ в Италии разъяснили, как соотечественникам передвигаться по Италии во время эпидемии коронавируса с учетом мер, принятых итальянским правительством.

Посольство РФ отмечает, всем, кто намеревается передвигаться по территории Италии, необходимо заполнить специальную форму, в которой указывается обоснование причины передвижения. Граждане России, желающие вернуться на родину, должны в качестве причины указать пункт «возвращение к месту проживания».

При этом в сообщении отмечается, что в вылете будет отказано тем соотечественниками, у кого есть вид на жительства в Италии или гражданство этой страны. Такое обстоятельство будет рассматривается как подтверждение постоянного проживания в Италии и «наличие регистрации по месту жительства в РФ не принимается в качестве основания для вылета».

«Иностранному гражданину предоставляется право вылететь на основании заявленного «возвращения к месту жительства» лишь в случае намерения переехать на постоянное место жительства за рубеж или к месту постоянного проживания за границей Италии», – передает РИА «Новости» заявление посольства.

В Италии в настоящее время зафиксированы более 10,1 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса, 1тыс.004 человека уже выздоровели, 631 скончались.

Ранее в среду Китай предложил Италии помощь в борьбе с коронавирусом.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Убийство Шеремета. Геращенко заявил, что связи подозреваемых с СБУ доказаны

17.01 / Витренко: Спор с Коболевым? Я с самого начала говорил: «Нафтогаз» – часть совковой системы

24.01 / Контрактник ВСУ попытался застрелиться в учебном центре – СМИ

14.01 / Россия собралась дать кредит Шри-Ланке на Су-30

25.02 / США провели учения по отработке «ограниченного» обмена ядерными ударами с Россией

06.02 / Володин объяснил упадок экономики РФ в 90-х

31.01 / Соболев провел первую тренировку в «Спартаке»

21.02 / У сбежавшей из больницы в Петербурге пациентки не выявили коронавирус

21.01 / РБК: заммэра Москвы Хуснуллин станет вице-премьером

29.01 / Подозреваемый в убийстве ростовского депутата покончил с собой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика