В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

11.03.2020, 7:28, Новости дня

Заместитель министра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис сообщила, что заразилась коронавирусом. Она стала первым британским парламентарием, пострадавшим от этой инфекции.

— Я могу подтвердить, что мои анализы на коронавирус дали положительный результат. Как только меня об этом проинформировали, я предприняла все необходимые меры и самоизолируюсь у себя дома, — сообщают СМИ.

Доррис сообщила, что управление по охране общественного здоровья Англии начало детально исследовать ее контакты.

По данным британских СМИ, Доррис в минувший четверг присутствовала на приеме в резиденции британского премьера, а плохо почувствовала себя на следующий день.

За последние сутки число заразившихся в Великобритании увеличилось на 54 человека и составило 373 человека, умерли шесть человек.

По данным ВОЗ, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113702 человека.