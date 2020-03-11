Канадский министр самоизолировался из-за коронавируса

11.03.2020, 7:28, Новости дня

Министр природных ресурсов Канады Симус О’Риган объявил, что проведет ближайшие дни дома на карантине в качестве меры предосторожности из-за угрозы распространения коронавируса.

«У меня была простуда несколько дней, поэтому в качестве меры предосторожности я обратился к врачу. Мне рекомендовали пройти тест на COVID-19», – передает ТАСС слова О’Ригано.

Министр добавил, что медики также посоветовали ему находиться на домашнем карантине до получения результатов теста.

«Чувствую себя отлично, но буду работать из дома», – сказал он.

По данным Минздрава Канады на 10 марта, в стране зафиксировано 79 случаев заражения коронавирусом нового типа. Один человек скончался.

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека, из них 80 тыс. 924 человека – в Китае.