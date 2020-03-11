Крупное ДТП в Ростовской области унесло жизни 4 человек

11.03.2020, 7:15, Новости дня

В Ростовской области в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем погибли четыре человека, еще пятеро госпитализированы с травмами.

Всего в пассажирском микроавтобусе находились девять человек, передает "Интерфакс". Трагический инцидент произошел в ночь на среду на трассе М4 "Дон", водитель микроавтобуса Opel допустил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем Scania. По предварительным данным, он мог уснуть за рулем, что и стало причиной ДТП и поэтому допустил столкновение.


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