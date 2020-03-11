С начала марта на Донбассе ликвидировали 21 боевика – штаб ООС

11.03.2020, 7:13, Новости дня

Потери российско-оккупационных войск на Донбассе с начала марта 2020 года составили 21 человек. Об этом 10 марта сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Кроме того, с начала марта 31 боевик на Донбассе получил ранение. Украинские военные уничтожили или повредили три единицы военной техники, в частности, автомобиль, беспилотный летательный аппарат и многоцелевой тягач.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Президент Владимир Зеленский, вступивший в должность в мае 2019 года, называл войну на Донбассе «замороженным конфликтом».