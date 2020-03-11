Общественное обратилось к новому правительству с просьбой разблокировать счета

11.03.2020, 7:13, Новости дня

Общественный вещатель обратился к новому Кабинету Министров из-за задержки с выплатами зарплаты и ареста счетов. Об этом говорится на сайте вещателя.

«Более 4 тыс. работников общественного вещателя не получили заработной платы в феврале и могут не получить ее и в марте, ведь до сих пор не утвержден паспорт соответствующей бюджетной программы и не внесены надлежащие изменения в постановление Кабинета Министров Украины относительно порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки ПАО «НОТУ», – говорится в сообщении.

Руководство компании отмечает, что все необходимые документы со своей стороны общественный вещатель подал еще в январе.

Правление Общественного обратилось к новоизбранному правительству с просьбой на ближайшем заседании рассмотреть вопрос финансирования вещателя.

Также Общественное обратилось в Кабмин с просьбой инициировать выделение из государственного бюджета отдельных средств для погашения имеющейся задолженности бывшей государственной компании.

О проблемах с финансированием Общественного еще в 2018 году сообщал председатель НОТУ Зураб Аласания. По его словам, из государственного бюджета на 2019 год общественному вещателю выделили 1,005 млрд грн, хотя должны были – 1,816 млрд.

В конце февраля Общественное заявило, что на его счета был наложен арест. Из-за этого под угрозой срыва оказались трансляция Олимпиады 2020 и обеспечение участия Украины в «Евровидении 2020».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»


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