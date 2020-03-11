Президент Грузии отменила поездку в Украину из-за коронавируса

11.03.2020, 7:13, Новости дня

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все свои запланированные визиты в другие страны в связи со вспышкой коронавируса. Об этом говорится на сайте президента Грузии.

«Из-за распространения нового коронавируса по всему миру президент Грузии в координации с другими ветвями власти отменила запланированные визиты в Болгарию, Украину и Бельгию», – говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболело 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразилось 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев 686, 202 из них – за последние сутки.

В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом, еще пять человек проверяют.