Трамп захотел ввести «налоговые каникулы» для американцев

11.03.2020, 7:11, Новости дня

Президент США Дональд Трамп хочет освободить американцев от налогов на заработную плату до конца года с целью смягчения последствий распространения коронавируса в стране, сообщил глава национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

По его словам, на встрече с членами Республиканской партии в Конгрессе Трамп «президент представил свои обоснованные предложения для временного освобождения от налогов на заработную плату», отметил Кадлоу, назвав это «налоговыми каникулами».

«Он (Трамп – прим. ВЗГЛЯД) предпочел бы, чтобы они продолжались до конца года», – приводит его слова ТАСС.

Сообщается, что в рамках программы планируется помочь людям с неоплачиваемым отпуском по болезни». Также американские власти планируют ввести отсрочку уплаты налогов для предприятий малого и среднего бизнеса и, возможно, для некоторых неблагополучных отраслей и секторов экономики.

В свою очередь вице-президент США Майкл Пенс добавил, что Трамп также предлагал оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам.

В понедельник глава Белого дома сообщил, что американское правительство приступает к обсуждению с Конгрессом налоговых послаблений для американцев.

Между тем, по данным New York Times, коронавирусом в США заразились более 1 тыс. человек в 37 штатах и в столичном округе Колумбия. Не менее 31 человека умерли, передает РИА «Новости».


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / ФАО: мировые цены на продовольствие растут

07.02 / Представлен список номинантов на премию Kinonews 2020

23.02 / Музей Победы покажет костюмы из кинофильма «Подольские курсанты»

08.01 / В Иране объявили, что сами расшифруют «черные ящики» с упавшего самолета, Украина будет в этом участвовать

15.02 / Конькобежцы России: еще четыре медали на чемпионате мира

20.02 / В ЦИК рассказали о модели общероссийского голосования по Конституции

05.01 / Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране в случае атаки Тегерана

02.02 / Поклонская показала снимки с «голливудской фотосессии»

27.02 / Доллар впервые с сентября подорожал до 66 рублей

25.02 / Телеканал ATR, который находитися на грани закрытия, просит Европарламент и Еврокомиссию помочь с финансированием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика