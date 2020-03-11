В ДТП с фурой в Ростовской области погибли четыре человека

11.03.2020, 7:11, Новости дня

Микроавтобус и фура столкнулись в Ростовской области, в результате аварии четыре человека погибли, пять пострадали, информирует МЧС России.

Сообщается, что 11 марта в 03.40 в МЧС на 869 километре трассы М-4 «Дон» водитель пассажирского микроавтобуса Opel Vivaro столкнулся с впереди идущей фурой.

«Всего в микроавтобусе находилось девять человек, включая водителя. В результате ДТП пострадали девять человек, из них погибло четыре человека, пять человек доставлены ЦРБ Миллеровского района», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

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