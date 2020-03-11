Собянин запретил проводить все массовые мероприятия в Москве

11.03.2020, 7:09, Новости дня

Такое решение приняли из-за распространения коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса запретил проводить до 10 апреля массовые мероприятия. Об этом говорится в указе мэра (.pdf) от 10 марта.

Запрет распространяется на «спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия». На сайте мэрии уточняется, что в столице запрещено проводить мероприятия, в которых будут участвовать «более 5000 тысяч человек».

В частности, из-за коронавируса придется отменить на Тверской улице основную программу фестиваля «Крымская весна», посвященного присоединению Крыма к России.

Собянин пояснил, что ограничения вводятся для защиты здоровья людей, пояснил мэр. По его словам, в мире ситуация из-за коронавируса нового типа становится все сложнее. В качестве примера он привел распространение эпидемии в Италии, Германии и других европейских странах.

В Москве каждые выходные проводятся футбольные матчи российского чемпионата по футболу, а также матчи плей-офф хоккейного кубка Гагарина. Все площадки и стадионы вмещают намного более 5 000 человек. Теперь посещение таких матчей будет ограничено – на мероприятия будут пускать не более 5 000 участников и болельщиков.


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