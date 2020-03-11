Доктор Евгений Комаровский рассказал, нужно ли заставлять детей пить воду

11.03.2020, 7:07, Разное

Евгений Комаровский в своём микроблоге в видеохостинге You-Tube поднял вопрос, рассказав, необходимо ли заставлять детей пить воду, и если да, то в каких количествах. Доктор перечислил случаи и дал свои профессиональные рекомендации.

В первую очередь, отметил Евгений Комаровский, нужно не забывать, желание пить является инстинктивным. Ребёнок, чаще всего, сам просит воды, и не нужно его принуждать употреблять её против желания. Это может быть вредно, как и питание без желания есть. Если же малыш находится в возрасте, когда он ещё не может самостоятельно просить воды, нужно просто ему её предлагать, и тогда он возьмёт, если испытывает жажду, но чаще дети отказываются от предложенной воды, поскольку в этот период жизни получают всё необходимое с материнским молоком или из смеси. Если же такой маленький ребёнок всё пьёт, то это свидетельствует о том, что ему жарко в одежде или на улице слишком высокая температура воздуха. Родители должны из этого самостоятельно сделать соответствующие выводы.

Другое дело, отмечает специалист, когда речь идёт о болезни. Инфекционные недуги приводят к быстрой потере жидкости, но не всегда этот процесс сопровождается жаждой. При потоотделении и высоком жаре нужно заставлять детей пить воду, но это, отмечает доктор Комаровский, чуть ли не единственное исключение из правил. Узнать же, когда воды достаточно, можно, посчитав периоды мочеиспускания. Если ребёнок ходит в туалет раз в три часа, можно прекращать его поить.