Дан прогноз по ценам на нефть после истечения срока сделки ОПЕК+

11.03.2020, 6:59, Новости дня

Ситуация с ценами на нефть с 1 апреля, когда истекает срок действия сделки ОПЕК+ по сокращению объема добычи, будет зависеть от ряда факторов, в том числе от коронавируса, отметил эксперт Института Ближнего Востока в Вашингтоне Рауф Маммадов.

«Нефть – это геополитический продукт. Так что любые значительные события, затрагивающие нефтяную индустрию, могут изменить траекторию», – приводит его слова РИА «Новости».

Если все условия останутся прежними, то уровень снижения цены будет определяться в том числе фактическим ростом добычи и фактическим спросом на сырье. Это, в свою очередь, будет зависеть от ситуации с коронавирусом, отметил эксперт.

По его мнению, нынешний кризис демонстрирует, насколько рынки подвержены влиянию ожиданий и быстро реагирую на них.

«Неспособность ОПЕК+ договориться о снижении добычи в совокупности с заявлениями РФ и Саудовской Аравии о ее увеличении просто усилили предпосылки для дальнейшего снижения цен», – говорит он.

Маммадов добавил, что дальнейшую судьбу нефтяных рынков в среднесрочной перспективе определит то, как будут действовать РФ и Саудовская Аравия после кризисного периода.

«У обеих стран есть существенные резервы национального благосостояния, чтобы пережить шторм. Единственная проблема в том, что никто не знает, сколько этот шторм продлится», – сказал он, напомнив, что кризисные ситуации не происходят в вакууме, на них влияют внутренние и международные события.

Ранее профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев заявил, что обвал цен на нефтяном рынке является экономической войной, в которой шансы РФ на победу высоки.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Застрявшие под Териберкой на морозе туристы вывезены с места ЧП

30.12 / Гаджеты: Стали известны технические характеристики настольных чипов Core 10-го поколения (Comet Lake-S)

13.01 / Мнения: Польша мечтает ограбить Россию

29.01 / Минюст отказался исключить ФБК из списка иноагентов

14.01 / С начала года СБУ закрыла 407 нелегальных заправок

15.01 / Спикер парламента Ливии заявил о возобновлении боев за Триполи

16.01 / Гаджеты: Миниатюрный подводный скутер WhiteShark MIX

04.02 / Прототип авиадвигателя «Кортежа» решили испытать в летающей лаборатории

07.03 / Новый кроссовер Geely Azkarra появится в России

24.01 / ВОЗ призвала все страны приготовиться к сдерживанию коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика