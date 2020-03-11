Москвичей предупредили о снегопаде

11.03.2020, 6:59, Новости дня

Небольшой снегопад может пройти в Москве в воскресенье, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Существенных осадков мы пока не ожидаем, но небольшой снежок возможен 15 марта, в воскресенье», – передает ТАСС слова Вильфанда.

Он отметил, что также в выходные в столицу вернется солнце.

Во вторник заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что к концу недели в регионах центральной РФ ожидается резкое понижение температуры.


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