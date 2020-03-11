В работе Twitter произошел глобальный сбой

11.03.2020, 6:59, Новости дня

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в ночь на среду в ряде стран мира, информирует сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Японии, Израиля, Франции и Великобритании. В РФ с проблемами столкнулись москвичи, передает ТАСС.

По данным сервиса, большая часть пользователей не может зайти на сайт соцсети (67%). Еще 20% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, 11% пользователей сообщают о сбоях в работе приложения для Android.

Ранее сбой в работе социальной сети Twitter произошел 8 февраля.