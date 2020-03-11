Мнение: О том, Кто ловко вертит сверхдержавы на…

11.03.2020, 6:51, Разное

Неожиданное полупризнание-полувосхищение прилетело, откуда не ждали. Почему-то кажется, что найдёт оно живейший отклик у простых русских людей. Которым одинаково близок и миф о Давиде, побеждающем Голиафа ловкостью рук, и радость Кирпича из разобранного на цитаты фильма «Место встречи изменить нельзя».

В общем, наслаждайтесь!

Фиона Хилл, бывшая советница нынешнего президента США Дональда Трампа, которую СМИ считали одной из лучших американских специалистов по России, сделала весьма интересное заявление. В интервью CBS News она высказала мнение, что российский президент Владимир #Путин использует американский политический класс, общество и СМИ именно так, как ему хочется. «Он заставляет каждого из нас почувствовать себя уязвимыми, нервничать и сомневаться в легитимности наших собственных систем», – подчеркнула она. Впрочем, признав, что не русские создали эти внутриамериканские разногласия.

«Не русские изобрели межпартийную раздробленность. Не русские придумали расизм в США. Но русские понимают многие из этих противоречий, а Путин понимает, как их можно использовать», – добавила г-жа Хилл.

Хотя бывшая советница Дональда Трампа явно старалась бросить камешек в огород соперников-демократов, вышло забавно. Получается, один лидер небольшой региональной сверхдержавы может ловко вертеть мировым гегемоном и оставаться безнаказанным! Ну не бальзам ли на патриотическую душу, исстрадавшуюся по хорошим новостям?

Впрочем, знаменитое «кручу-верчу – всех запутать хочу» Владимир Путин с неизменным успехом использует и внутри страны. Одно только вторничное появление нацлидера в Госдуме чего стоит! Одним махом действующий президент разрушил Большую интригу последних недель, закрутив новую, чем посадил в лужу десятки социологов и политологов, а некоторых депутатов заставил переобуваться в прыжке. При этом обнулил не только президентские сроки но и многие закулисные договорённости.

А россияне?

Они такую круговерть молчаливо одобрили. Некоторые даже выдохнули с облегчением: ещё на 16 лет сохранится знаменитая #стабильность. Ибо страх перед возможными переменами пока перевешивает усталость от нынешней властной колоды.

Но как вам кажется, кем Владимир Путин вертит более ловко? А может, он уже и сам в этих поворотах запутался?