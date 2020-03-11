Мнение: Тюрьма не исправила: Кокорин вообще не раскаивается — «дело заказное» — не виноватый я

11.03.2020, 6:42, Разное

Футболиста А.Кокорина кто-то убедил (а может, он сам себя), что дело против него заказное. При этом до него не доходит по-прежнему, что в тот самый день они избили двух человек пьяной компанией, и получил он вполне за дело. Еще и легко отделался. Какой-нибудь деревенский дурачок и сейчас бы сидел в тюрьме. Да что там, за кражу банки огурцов до сих пор сажают. А Кокорин нанес удар стулом, и ему повезло, что человек не сильно пострадал. А другой, между прочим, лежал в больнице.

И вот этот богатый и сытый футболист Александр Кокорин, снова приобщившийся к большому футболу, заявил, что «его дело носило заказной характер». А как насчет того, что ты человека стулом ударил? На видео же все видно. Вся страна видела. Народ просил — посадите ненормально упыря. И не важно, что бил чиновника. Не важно, что ты — футболист. Важно, что ты — неадекватная пьянь в тот момент. А может, и в другие, когда камера не снимает, тоже.

«С нами было 18 следователей. Некоторые из них были порядочными. Они нам прямым текстом сказали, что есть указание, и нужно его выполнить. Что это была заказная история и несправедливая, это глупо отрицать. Из-за того, что мы там долгое время пробыли, мы должны получить реальный срок», — рассказал футболист.

То есть и непорядочные следователи тоже были, выходит.

Также Кокорин поделился, что к его семье обращались неизвестные люди с предложением «решить вопрос» за 5 млн евро: «5 млн евро. Я их не знаю, они просто обращались к родителям. Родители отвечали: спасибо большое, мы через суд».

Ну да, звонили обычные мошенники. Причем, некоторые из них иногда по совместительству — адвокаты. Некоторые просто на дурачка пытаются развести лоха.

Очень плохо, что Кокорин считает дело заказным и не раскаивается. Значит, в следующий раз опять напьется и изобьет кого-нибудь. Выводы он не сделал. Считает, что это его обидели. А не он проявил себя, как последнее пьяное быдло. Что ж, можно пожелать только расти морально и развиваться не только физически, но и духовно-нравственно. В случае Александра Кокорина это возможно?

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