Мнение: Досрочные выборы

11.03.2020, 6:33, Разное

Депутат Александр Карелин сообщил, что внесет поправку в конституцию о досрочных выборах. Вряд ли это личная инициатива Карелина, а потому смысл поправки вполне очевиден: сейчас Дума не может распуститься досрочно иначе, чем через конфликт с президентом. А плановый вариант срочно нужен: после того, как госпереворот будет оформлен, нужно будет заново выстраивать балансы в воровском сообществе. И не тянуть с этим вопросом аж до 21 года. Потому досрочные выборы — сначала Думы, а там, глядишь, и президента. Возможно, того же самого, так как заходы про то, что сроки придется обнулить и считать заново, уже сделаны.

Но если с президентскими выборами еще неясно, то после заявления Карелина вариантов у Думы нет — будут выборы. Ну, точнее, то, что в России ими называют по недоразумению.

Источник: Эль Мюрид


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