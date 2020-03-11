Китай предложил Италии помощь в борьбе с коронавирусом

11.03.2020, 6:28, Новости дня

Пекин окажет гуманитарную помощь Италии на фоне вспышки коронавирусной инфекции в стране, сообщил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с итальянским коллегой Луиджи ди Майо.

«Несмотря на то, что у Китая у самого сейчас большая необходимость в медицинских товарах, мы преодолеем трудности и представим Италии гуманитарную помощь в виде медицинских масок и других необходимых товаров медицинского назначения, форсируем в Италию экспорт необходимых товаров и оборудования», – передает РИА «Новости» слова Ван И.

Также Китай выразил готовность направить в Италию группу медицинской экспертов для оказания помощи в борьбе с распространением вируса.

Пекин пообещал, что помощь и поддержку итальянской стороне окажут китайские провинции и города, а также предприятия.

Луиджи Ди Майо со своей стороны сообщил главе МИД Китая, что Италия испытывает острую нехватку медицинских товаров и оборудования из-за распространения коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация в Италии сейчас крайне тяжелая, констатировал он.

Он добавил, что китайские эмигранты в Италии играют активную роль в работе по борьбе с распространением эпидемии.

За минувшие сутки число жертв нового коронавируса в Китае возросло на 22 человека – до 3 тыс. 158 человек. Заразились 24 человека, выздоровели еще 1 тыс. 578 человек. По данным ВОЗ, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека.


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