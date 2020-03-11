Железнодорожное сообщение между Россией и Монголией приостановят

11.03.2020, 6:18, Разное

Железнодорожное сообщение между Россией и Монголией приостановят с 10 марта. На такие меры РЖД пришлось пойти для предупреждения появления на территории Монголии коронавируса COVID-2019, передает агентство «Интерфакс».

Дата возобновления курсирования составов между странами будет сообщена позже. Деньги за билеты, приобретенные на отмененные поезда, можно вернуть в полном объеме, уточнили в пресс-службе РЖД.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / «Укол совести»

04.02 / Сын Джигарханяна поделился редким фото с 84-летним отцом

20.01 / Москвичей предупредили о снегопаде

04.01 / Мнение: Забрать у бывших

30.12 / Мнение: Позитивные итоги 2019 года для России. Что сбылось из нашего прогноза

18.01 / Наука: Бактерии приобретают устойчивость даже к спирту

17.02 / Скандалы: 10,5 миллионов исполнительных производств от российских приставов

05.03 / Мнение: Дореволюционные пылесосы, подвоз детей в школу и удивительная прочность лыж

28.12 / Галкин впервые признался, кто ему и Пугачевой родил двойняшек

10.03 / Мнение: Pussy Riot и бремя либерального человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика