Железнодорожное сообщение между Россией и Монголией приостановят

11.03.2020, 6:18, Разное

Железнодорожное сообщение между Россией и Монголией приостановят с 10 марта. На такие меры РЖД пришлось пойти для предупреждения появления на территории Монголии коронавируса COVID-2019, передает агентство «Интерфакс».

Дата возобновления курсирования составов между странами будет сообщена позже. Деньги за билеты, приобретенные на отмененные поезда, можно вернуть в полном объеме, уточнили в пресс-службе РЖД.