Юлия Зимина вместе с дочерью приняла участие в празднике «Лыжи мечты»

11.03.2020, 6:07, Разное

Телеведущая Юлия Зимина выполнила свое обещание и повезла дочь Симону кататься на лыжах. Дочь актрисы дебютировала в этом виде спорта на празднике «Лыжи мечты».
Российская актриса рассказывает, что четырехлетняя дочка долго готовилась к этому событию, мерила шапочки и шарфы, разминалась, смотрела, какая экипировка у мамы. Юлия Зимина давно хотела поставить Симону на лыжи, но погодные условия не позволяли: на улице почти не было снега.

По счастливой случайности российскую телезвезду пригласили на праздник, который организовала программа «Лыжи мечты» для детей с особенностями развития. Этот проект занимается реабилитацией малышей и взрослых посредством различных видов спорта. Здесь в игровой форме участников учат кататься на лыжах, роликах, велосипеде.

В празднике «Лыжи мечты» приняли участие не только российская телеведущая со своей дочерью, но и Павел Кабанов, Анатолий Белый, Ирина Безрукова и крестная Симоны – актриса Светлана Антонова. Все они вместе с организаторами праздника, супругами Белоголовцевыми, и 70 детьми с инвалидностью спускались со склонов заснеженных гор.

Дочь телеведущей знает и понимает, что есть дети, которым труднее, чем ей, даются какие-то действия. Как уточняет Юлия Зимина, Симона была рада поучаствовать в мероприятии, научиться кататься на горных лыжах, и особенно, награждать победителей соревнования.


Актриса рассказывает журналистам, что ее наследница очень способный и активный ребенок для своих четырех лет. Симона поддерживает беседы наравне со взрослыми, занимается гимнастикой и ходит на рисование. Юлия Зимина считает, дочь пойдет по ее стопам и станет актрисой.


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