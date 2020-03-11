Где отдохнуть на 9 мая: топ-5 городов-героев России

11.03.2020, 6:06, Новости дня

Эксперты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провели опрос, чтобы узнать, какие города-герои выберут туристы для поездок на 9 мая 2020 года.

Отмечается, что на майские праздники туристы бронируют жилье в среднем от 1,3 до 5,1 ночи.

Ниже мы расскажем о популярных у туристов городах-героях России.

Севастополь

Севастополь входит в число исторических поселений федерального значения России. Это город с богатой историей, который во время Великой Отечественной войны подвергся немецким бомбежкам и позже оккупации. В городе множество исторических памятников. Средняя стоимость проживания в Севастополе для туристов составляет 2330,6 рублей в сутки. Жилье бронируют в среднем на 5,1 ночи.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург — красивый город с непростой историей. Во время Великой Отечественной войны город подвергся блокаде, в результате которой гибло мирное население. Известны многочисленные примеры мужества, которое продемонстрировали жители блокадного Ленинграда во время блокады. Этот город знаменит своими историческими памятниками, а также культурными мероприятиями. Средняя стоимость проживания в Санкт-Петербурге составляет 2798 рублей в сутки. В среднем туристы бронируют жилье на 5 ночей.

Волгоград

Волгоград — бывший Сталинград. Город, переживший страшные времена во время Великой Отечественной войны. Многие здания были разрушены. Однако в настоящий момент город имеет звание города-героя. Сюда съезжаются туристы не только со всей России, но также и из-за рубежа. Средняя стоимость проживания в Волгограде составляет 2317,5 рублей в сутки. Туристы в среднем бронируют жилье на 2,7 ночи.

Керчь

В годы Великой Отечественной войны Керчь стала местом столкновения советских и немецких солдат. Здесь проходила линия фронта, город был практически полностью разрушен. В настоящий момент город имеет звание города—героя. Средняя стоимость проживания составляет 2450,3 рублей в сутки. Туристы в среднем бронируют жилье на 1,3 ночи.

Москва

Во время Великой Отечественной войны немецкие войска близко подступили к городу. Состоялась знаменитая битва под Москвой, в которой советские войска одержали первую крупную победу над врагом. Москва знаменита множеством интересных исторических мест. Здесь можно посетить экскурсии, а также развлекательные и культурные мероприятия. Средняя стоимость проживания в городе составляет 3650 рублей в сутки. Туристы бронируют жилье в среднем на 5 ночей.