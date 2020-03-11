Хроники коронавируса: Китай окажет Италии помощь

11.03.2020, 6:06, Новости дня

Граждане России, желающие вернуться из Италии, должны указать причину выезда — возвращение к месту проживания. Об этом сообщили в российском посольстве. При этом, в вылете будет отказано тем, у кого есть вид на жительство в Италии или гражданство этой страны.

Такие меры связаны с ограничением на передвижение по Италии, его ранее ввел премьер-министр Джузеппе Конте. Апеннинский полуостров сейчас лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Всего в мире инфицировано свыше 113 тысяч человек.

МИД Китая направит в Италию группу специалистов для борьбы с распространением COVID-19. Кроме того, КНР поставит гуманитарную помощь — медицинские маски и другие необходимые товары.

Тем временем, число зараженных пополнила замминистра здравоохранения Великобритании. В этом она сама призналась в открытом письме. За последние дни чиновница встречалась с сотнями людей, включая членов парламента, а также посещала прием в резиденции премьер-министра Бориса Джонсона. Она стала первым британским парламентарием, пострадавшим от инфекции.

Пассажиры сразу двух судов с зараженными на борту накануне высадились на берег. 300 туристов с круизного лайнера Grand Princess отвезли на военно-воздушную базу Тревис. Там они проведут двухнедельный карантин.

А у пассажиров речного теплохода в египетском Луксоре — подозрения на коронавирeс не подтвердились. Уже вчера часть из них отправилась домой, сообщает телеканал "Россия 24".


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