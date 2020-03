«С годами только раскрываюсь». 32-летний Иличич вошел в историю Лиги чемпионов

11.03.2020, 6:06, Новости дня

Нападающий итальянской "Аталанты" Йосип Иличич оформил покер в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Валенсии" (4:3), благодаря чему вошел в историю турнира.

Форвард сборной Словении, отметивший в январе свой 32-й день рождения, стал первым футболистом, который забил четыре мяча в выездном матче в плей-офф Лиги чемпионов.

"С годами я только раскрываюсь. Настроение отличное, и хочу продолжать развиваться как футболист, – приводит слова Иличича пресс-служба УЕФА. – Мы творим великие дела. Хотим продолжать доказывать, что заслуживаем то, где сейчас находимся".

FOUR-goal hero Josip Iličić secures #UCLMOTM award! ⚽️⚽️⚽️⚽️

😎 He'll be one of four players in tomorrow's vote where you crown Player of the Week… pic.twitter.com/gYJuA2ceA4

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2020

Йосип в текущем сезоне в составе команды из Бергамо принял участие в 29 играх во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал девять результативных передач. Также на его счету 60 матчей и восемь голов за сборную Словении.

Напомним, первая игра противостояния завершилась победой итальянской команды со счетом 4:1. Таким образом, по сумме двух встреч "Аталанта" (8:4) вышла в четвертьфинал турнира.