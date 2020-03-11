Губернатор Вашингтона предупреждает об угрозе эпидемии коронавируса в штате

11.03.2020, 5:39, Новости дня

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил во вторник о том, что он рассматривает введение обязательных к исполнению мер для предотвращения роста случаев заражения коронавирусом. По словам Инсли, в случае если «реальные действия» не будут предприняты, число зараженных людей в штате может возрасти в течение 8 недель до 64 тысяч.

По словам Инсли, эпидемиологи предупреждают о том, что сейчас в штате Вашингтон, расположенном на северо-западе США, вирусом на самом деле заражены от 500 до 2000 человек (по официальным данным случаи заражения выявлены 267 человек), и, учитывая скорость распространения острозаразного заболевания дыхательной системы, это количество может удваиваться каждые 5 – 8 дней.

Власти округа Кинг в Сиэтле, в эпицентре вашингтонской вспышки, сообщили во вторник о еще 74 выявленных случаях заражения и двух летальных исходах. В общей сложности от коронавируса в штате уже умерли 24 человека. Эксперты полагают, что в действительности эти цифры гораздо выше.

«Будь то 500 сегодня, или 1500, или 2000, это дойдет до очень высоких цифр очень скоро», — сказал Инсли.

Отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривает ли он возможность закрытия школ по всему штату или только в местах вспышек, Инсли заявил, что он ожидает, что информация об этом появится «в очень короткий срок».

«Прекращение любой общественной активности несет тяжелые последствия для жизней людей. Нужно смотреть, есть ли способы для уменьшения или облегчения [этих последствий]», — заявил губернатор.

«Если сегодня заражены 1000 человек, через 7-8 недель в штате Вашингтон может быть заражено 64 тысячи человек, если мы каким-либо образом не замедлим эту эпидемию. И еще через неделю может быть 120 тысяч, а в следующем квартале – миллион», — подчеркнул губернатор.

Почти все летальные случаи в Вашингтоне были зафиксированы среди пациентов дома престарелых в Киркленде. Во вторник скончались пациенты в еще двух домах престарелых в Сиэтле и в Иссакуа. Из 120 пациентов дома престарелых в Киркленде заразились 55 человек. Кроме того, коронавирусом были инфицированы 64 из 180 сотрудников заведения, которые сейчас находятся на домашнем карантине с симптомами коронавируса, сообщил официальный представитель округа Кинг.