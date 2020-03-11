СМИ прогнозируют победу Байдена как минимум в трех штатах

11.03.2020, 5:39, Новости дня

Бывший вице-президент Джо Байден побеждает как минимум в трех из шести штатов, где во вторник проходят первичные выборы кандидатов на участие в президентских выборах от Демократической партии.

В выборах теперь участвуют только два ведущих кандидата: Байден и сенатор Берни Сандерс. В ходе выборов жители штатов поручают выбранным делегатам проголосовать за того или иного кандидата на общенациональном съезде Демократической партии, который пройдет в Милуоки в июле. Для победы необходимо заручиться голосами как минимум 1991 делегата, и Байден по-прежнему лидирует по количеству делегатов.

Всего в ходе сегодняшних первичных выборов будут избраны 352 делегата от шести штатов.

На данный момент известна следующая информация:

Мичиган

Количество делегатов: 125. Прогнозируется победа Джо Байдена. По данным Edison Research, Байден получит здесь не менее 22 делегатов, а Сандерс — не менее 15 делегатов.

Миссури

Количество делегатов: 68

Предполагается, что Байден выиграет в Миссури и получит по меньшей мере 18 делегатов. Сандерс выиграет не менее 10 делегатов.

Миссисипи

Количество делегатов: 36

Предполагается, что Байден выиграет в Миссисипи, получив как минимум восемь делегатов.

Вашингтон

Количество делегатов: 89

Выборы здесь закончатся в 23:00 по местному времени (3 часа ночи по Гринвичу).

Айдахо

Количество делегатов: 20

Избирательные участки в этом штате закроются в 23:00 по местному времени (3 часа ночи по Гринвичу).

Северная Дакота

Количество делегатов: 14

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (в полночь по Гринвичу).


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