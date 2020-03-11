Лига чемпионов. «Лейпциг» разгромил «Тоттенхэм», «Валенсия» и «Аталанта» забили семь голов

11.03.2020, 5:21, Новости дня

10 марта прошло два ответных поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Валенсия» – «Аталанта» – 3:4 (1:4 – первый матч)

Голы: Гамейро, 21, 51, Торрес, 67 – Иличич, 3 (пенальти), 43 (пенальти), 71, 82

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел на поле на 78-й минуте матча, результативными действиями не отличался.

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

«Лейпциг» – «Тоттенхэм» – 3:0 (1:0)

Голы: Забитцер, 10, 21, Форсберг, 87

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

«Аталанта» и «Лейпциг» стали первыми командами, которые вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов. Обе команды впервые в своей истории дошли до этого этапа турнира.

11 марта пройдет два матча Лиги чемпионов: «Ливерпуль» примет «Атлетико», а ПСЖ – дортмундскую «Боруссию».