Лига чемпионов. «Лейпциг» разгромил «Тоттенхэм», «Валенсия» и «Аталанта» забили семь голов
11.03.2020, 5:21, Новости дня
10 марта прошло два ответных поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».
«Валенсия» – «Аталанта» – 3:4 (1:4 – первый матч)
Голы: Гамейро, 21, 51, Торрес, 67 – Иличич, 3 (пенальти), 43 (пенальти), 71, 82
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел на поле на 78-й минуте матча, результативными действиями не отличался.
МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv
«Лейпциг» – «Тоттенхэм» – 3:0 (1:0)
Голы: Забитцер, 10, 21, Форсберг, 87
МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv
«Аталанта» и «Лейпциг» стали первыми командами, которые вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов. Обе команды впервые в своей истории дошли до этого этапа турнира.
11 марта пройдет два матча Лиги чемпионов: «Ливерпуль» примет «Атлетико», а ПСЖ – дортмундскую «Боруссию».
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