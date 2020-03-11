В Польше судят пенсионера, который в Facebook называл украинцев сволочами и оскорблял Порошенко

11.03.2020, 5:21, Новости дня

Суд в Варшаве рассматривает дело 67-летнего пенсионера Анджея Л., которому предъявили обвинения в публичных оскорблениях украинской нации. Об этом 9 марта сообщила Gazeta Wyborcza.

Несколько лет подряд на своей странице в Facebook поляк называл украинцев «сволочами», «нищебродами» и «бандеровцами», а также допускал антисемитские выпады в адрес бывшего президента Украины Петра Порошенко. Анджей Л. заявлял, что весь украинский народ несет ответственность за гибель поляков на Волыни в годы Второй мировой войны. Пенсионер также ведет сайт, посвященный Волынской трагедии.

Прокурор Мачей Млынарчик утверждал, что обвиняемый использует историю преступлений на Волыни для того, чтобы оскорблять украинцев и угрожать им.

Пенсионер сказал в суде, что не считает себя виновным и что его высказывания «основаны на фактах». Он обвинил прокуратуру во вмешательстве в личное пространство, а Facebook сравнил с баром, в котором собираются единомышленники. По словам подсудимого, 75% дел такого рода заканчиваются публичными извинениями, но он не собирается просить прощения у украинцев.

Выступление прокурора пенсионер назвал «попыткой надеть на него намордник».

Обвинение требует для Анджея Л. год тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания на три года. Планируется, что суд вынесет приговор уже в марте.

Между Украиной и Польшей в последние годы продолжаются споры о конфликтах между поляками и украинцами во время Второй мировой войны. Историки, особенно польские, отдельно выделяют 1943 год и события на Волыни, известные как Волынская резня, или Волынская трагедия. В другие годы столкновения происходили на Холмщине и в Закерзонье. Точное количество погибших в этих конфликтах неизвестно до сих пор, но жертвы исчисляются десятками тысяч. Большинство погибших были поляками.