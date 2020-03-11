Times — из-за коронавируса итальянцев освободили от уплаты налогов и ипотеки

11.03.2020, 5:18, Новости дня

Итальянское правительство постановило, что из-за повсеместно введённого карантина итальянцы могут временно не платить по счетам, ипотеке и налогам, пишет The Times. Власти призывают людей не выходить из дома без крайней необходимости, однако в Риме транспорт и магазины работают в обычном режиме.



Reuters

Итальянское правительство постановило, что в ближайшее время население может не оплачивать налоги, счета и ипотеку, пишет The Times. Это одна из мер, которая должна помочь итальянцам в ситуации, когда по всей стране введён карантин из-за коронавируса. Продлиться карантин должен до 3 апреля.

На осуществление этих мер власти выделят €10 млрд. В результате, как ожидается, дефицит бюджета Италии станет выше 3%.

В Италии объявлен карантин, и премьер-министр призвал людей не выходить из дома, если это не связано с крайней необходимостью. Под запретом оказались всякие собрания и спортивные мероприятия. Закрылись спортивные и культурные объекты, а ресторанам и барам ограничили время работы. Как отмечает издание, откладывать приходится похороны, свадьбы и церковные службы.

Впрочем, многие римляне всё равно ездят на работу, общественный транспорт работает в нормальном режиме, магазины открыты. Как отмечают местные жители, жизнь в городе сведена к минимуму, но она продолжается.

Итальянские доктора отмечают, что первый итальянец, который подхватил коронавирус, постепенно выздоравливает. Однако врачи признаются, что их не хватает на всех, и им приходится выбирать, кого лечить в зависимости от вероятности их выздоровления, пишет The Times.